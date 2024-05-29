Northmor High School Honor Roll

Third Quarter
Freshmen All A’S: Sarah Ambrose, Anna Armrose, Maia Armstrong, Jaxon Bechtler, Delaney Carver, Mary Dean, Nye Escue, Ava Gaytan, Fletcher Gompf, Ethan Hinton, Abigail Hinty, Olivia Levering, William Lucki, Brooklyn Miller, Macie Miller, Saleen Miller, Vinton Naylor, Natalie Peterson, Charles Prelipp, Claire Tackett, Johnna Tolley, Macie Witherell, Brady Yaussy.
Sophomores All A’S: Lyla Bishop, Ryann Brinkman, Carson Campbell, Kyran Hile, Mylee Hoskinson, Kathleen Lehman, Dylan Normant, Noah Sell, Camden Workman, Aria Wright.
Juniors All A’s: Nicholas Armrose, Cowin Becker, Andrew Bower, Ella Creswell, Cole Cuffman, Elizabeth Erlsten, Bodden Landin, Madison May, Ava Pernia, Colten Peters, Austin Radel, Katalina Roseberry, William Sears, Alexis See, Maya Trainer.
Seniors All A’s: Isaac Black, Maggie Brewer, Paul Cramer, Kathryn Dean, Griffin Healea, Katherine Holloway, Bryson Keirns, Brooklyn Kissling, Nathan Krabill, Jillian Mariotti, Caden Martinez, Saje Miley, Bayla Miller, Emma Smith.
Freshmen A/B’s: Madelyn Abrams, Rodney Acord, Brevyn Baker, Alecktra Baldwin, Collin Beck, Landon Bishop, Jack Bowdre, Benjamin Burgess, Mackenzie Card, Hailey Cook, Cassidy Cullen, Sean Evans, Bryson Garris, Summer Grandstaff, Asher Hagopian, Kirsten Honaker, Sophia Jacobs, Aubrey Keirns, Madison Kelley, Kasey Kincaid, Haiden Kohls, Tanner Miley, Faith Mullins, Elijah Neumann, Ryan Parsons, Elizabeth Ruhl, Nalia Sackman, Anthony Scheibe, Madisyn See, Nevaeh Stewart, Xander Thacker, Carter Thomas, Haylee Walker, Kallie Wright.
Sophomores A/B’s: Kalyn Adkins, Trevor Brubaker, Brayden Carr, Layla Castle, Shelby Cooper, Cheyenne Cottrell, Andi Cramer, Dane Creswell, Thomas Detwiler, Eli Fissell, Levi Hunter, Caleb Jones, Remington Keen, Aubrey Keys, Kyle Knight, Brooklyn Kuhn, Jayden Kuhn, Jennifer Morris, Kelci Smith, Conner Stockdale.
Juniors A/B’s: Briez Abrams, Harley Barler, Maizy Brinkman, Cameron Goldbach, Brenna Headley, Natalie Hunter, Kaitlyn Kissling, Breanna Lott, Kadience Parsons, Kaeson Ratcliff, Blake Schwarz, Reagan See, Kathleen Statler, Makayla Sutton, Aerionna Walker, Jaxson Wenger.
Seniors A/B’s: Bryce Cooper, Kyla Gladman, Hannah Kanagy, Chloey Keen, Logan McCown, Zoe Montague, Morgan Randolph, Caleb Schnuerer, Nora Stewart, Sidney Wilcox, Alisah Williams.