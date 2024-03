Northmor Elementary Honor Roll

Second Quarter

Golden Knight Award (All 4s)

Kindergarten: Kambree Botjer, Arlin Bowie, Emily Burson, Blain Cole, Caroline Cox, Mia Engler, Lilah Giesey, Avery Hosack, Lydia Jesson, Cierra Keirns, Noelle Kelley, Vara Luce, Logan Maynor, Arianna Marozzi, Logan Maynor, River Montgomery, Ivy Morey, Nova Moseley, Lucas Nichols, Jacob Parker, Elaine Powell, Leslie Powell, Cierra Reeve, Logan Ruhl, Willow Rush, Hannah Taylor, Makenna VanMeter, Steven Waite, Natalie Whitcomb.

First Grade: Lily Albert, Jocelynn Church, Quinn Cooper, Chesney Davis, Remmi Eckert, Gavin Jesson, Quinn Kuzio, Hudson Rush, Grant Smith, Kaleigh Thoman.

Second Grade: Knox Binnix, Kenton Bowie, Quinn Dixon, Violet Douglas, Kellen Huggins, Emmett Johnson, Joy Harrison, Kaize Lease, Colton Leonberger, Agilynn Murry, Emma Roshon, Erabelle Shonk, Joye Swinehart, Suzanna White.

Third Grade: Karlie Baldwin, Bria Barber, Elizabeth Brady, Ellie Carey, Brayden Cass, Paislee Coots, Ella Coudriet, Riley Eckert, KaLilah Engle, Liesel Escue, Brooklyn Garverick, Emma Harsh, Hannah Kelley, Raylin Kennedy, Ronan Lawarence, Charlotte McRill, Kaylee Miller, Laura Osborn, Mack Queen, Ryann Rotter, Caleb Ruhl, Henry Swinehart, Korbyn Teynor, Cassadi Ullom, Nora Ullom, Raelynn Ullom, Beriah Walters, Kyndyl Walters, Jillian Welch.

Silver Knight Award (All 3s and 4s)

Kindergarten: Kaysen Adams, Reagan Belcher, Camryn Booher, Alexsys Cavanaugh, Henry Duty, Ellory Fogle, Lincoln Frank, Jayce Gledhill, Parker Gledhill, Nathan Gregoire, Eva Hicks, Tilly Hill, Jacob Jenkins, Lincoln Kelly, Emma Kinney, Kaylee Miller, Claire Moody, Blaine Moran, Logan Ostrom, Grayson Saunders, Natalie Saxon, Jaliyia Schofield, Sawyer Smith, Skyler Staton, Paizley Strickler, Carter Wooddell, Sophia Worthington.

First Grade: Millie Armstrong, Emma Barnett, Braylen Beck, Summer Beeman, Mila Binnix, Shellsea Boyce, Addilyn Brooks, Kaylee Brubaker, Brooke Carey, Kindyl Coots, Rowen Coots, Adley Creasap, Brantlee Dodrill, James Douglas, William Fry, Jayce George, Mavis Harr, Haiden Harsh, Madalynn Hill, Olivia Hinze, Nevan Huggins, Frank Justus, Luke May, Paisley Melfe, Logan Miller, Marissa Murphy, Easton Nelson, Xander Nichols, Sophia Ortega, Colton Pasquale, Sophia Patterson, Mia Pierce, Jaxsyn Ratliff, Jaydyn Ratliff, Hailey Roshon, Noah Ruhl, Haven Shenefield, Gunner Sickmiller, Maxton Swango, Mia Szabo, Johnny Teaters, Lexi White, Reygan White, Briar Wray, Darryl Young.

Second Grade: Cheyanne Arndt, Brantley Bachelder, Mason Barnhart, Colin Beck, Alistair Bowen, Kannon Brinkmeier, Maesynn Butterman, Kayden Church, Abree Clevenger, Lola Coldren, Braxton Cole, Brantley Cooper, Brayden Engler, Zander Fisher, Danika Frank, Lilliana Gannon, Vincent Giesey, Joseph Hearn, Zoey Kline, Bailee McDorman, Amira Miller, Fern Morey, Gabriel Murry, Freya Nakoff, Rilyn Obert, Chloe Ocheltree, Camilla Ozorio-Mendes, Isaac Powell, James Ross, Carter Ruth, Kelsey Sherman, Adamaris Short, Emma Steele, Audrey Taylor, Brinley Yarger.

Third Grade: Alice Abdelmassih, Riley Adams, Lucas Albert, Rayfe Blanton, Royce Blanton, Remington Bruner, Colton Calhoun, Addilyn Cowles, Carter Eickholt, Raylynn Kennadie Harris, Brock Hill, Zoey Justus, Jase Keysor, Atley Kinsey, Victoria Looman, Natalya McCoy, Kaleb Miller, Vincent Nuci Jr., Annabella O’Neal, Gavin Pickens, Payton Waits, Isabella Whitcomb.

All Honors (All A’s and 3s and 4s)

Fourth: Haleigh Cavanaugh, Kinsli Coots, Cora Cox, Makayla Creasap, Braelee Dodrill, Ethan Dye, Braylen Fry, Graelyn Giesey, James McCabe, Avery Peterson, Henry Thomas.

Fifth: Brayden Belcher, Norah Borland, Preston Brown, Calix Carson, Gabby Ciballi, Celia Cramer, Finn Cramer, Nolan Eickholt, Sophia Flynn, Morgan Howe, Zephaniah Huddleston, Addison Jarvis, Preston Keddie, Kylee Meadows, Alexza Miller, Hayden Smith, Kannon Street, Karson Teynor, Carter Wright.

Sixth: Randi Beck, Reece Beck, Evan Binkley, Brooklyn Black, Frank Boner, Titus Boronka, Adelynn Burgess, Brady Cooper, Landon Frank, Atley Hootman-Harlow, Emma McCoy, Aubrianna Noe, Brianna Phillips, Tate Pollard, Isaiah Poteet, Colton Randolph, Isabelle Ruhl, Faith Strahm, Kellen Walter, Vada Walters, Andrew Witherell, Galen Wright, Cleo Young.

Honor Roll (A’s and B’s and 3s and 4s)

Fourth: Beckham Bowie, Kaddlee Brinkmeier, Kammree Brinkmeier, Kamry Chapman, NatalieChurch-Linstedt, Karsyn Church, Hadley Cooper, Payton Cunningham, Braelynn Davis, Aiven Doutt, Natalya Engle, Dakota Frank, Gavin Hoffee, Audrey Hosack, Isabella Jones, Olivia Joy, Nicholas Kanagy, Willow Keysor, Carson Kidwell, Piper Kohls, Rielyn Lease, Kori Leonberger, Kaleb Meadows, Rylee Ratcliff, Easton Risher, Hallie Ruhl, Taylor Sherman, Isabell Sumner, Benjamin Taylor, Madison Thoman, Bentley Walker, Gavin Walters.

Fifth: Calyn Carson, Randy Castle, Cian Cavanaugh, Gwendolyn Clark, Eli Cramer, Jacob Diehl, Kailey Fluty, Dallas Frank, Madison Garverick, Gracie Griffith, Kerrstin Hanes, Cammie Kightlinger, Emmie Kightlinger, Faith Larimore, Silas Markeson, Maggie May, Marlee Miller, Brionna Nakoff, Madilynn Poteet, Payton Qualls, Kenady Ruth, Charlie Ryther, Maxwell Smith.

Sixth: Randi Beck, Reece Beck, Brooklyn Black, Frank Boner, Adeline Cadle, Savannah Chapman, Eli Dixon, Gabriel Dye, Max Eickemeyer, Jonathan Faulkner, Emery Gompf, Taylor Long, Briston McCombs, Payton McCoy, Trenton Murphy, Isaac Neumann, Owen Olmstead, Henry Perkins, Ryder Ratcliff, Edison Reese, Taelyn Riddlebaugh, Leah Ruhl, Abigail Smith, Addison Smith, Kendall Thomas, Kaylee Vancooney, Brooklyn VanValkenburg, Ashtyn Welch, Konnor Winand.

Merit Roll (All A’s and B’s w/ 1 C and 3s and 4s)

Fourth: Sophia Carter, Oliver Dye, Caleb Francisco, Scarlett Giesey, Skyler Hanning, Elyse Hinton, Aryanna Jeffery, Makenna Murphy, Braxton Pajot, Cassidy Perkins, Chase Pickering, Collon Stockdale, Bryson Swank, Beau Zeger.

Fifth: Brianna Dean, Annabelle Jenkins, Tristin Kohls, D.C. Long, Sarah Osborn, Kenny Queen, Vanessa Radel, Jonathan Uldrich.

Sixth: Lilah Bowen, Onna Brooks, Elizabeth Card, Chloe Cass, Ford DeWalt, Hayden Sullivan, Annabelle Thompson, Deagan Ullom.