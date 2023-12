Erin Miller | Galion Inquirer Erin Miller | Galion Inquirer Erin Miller | Galion Inquirer Erin Miller | Galion Inquirer Erin Miller | Galion Inquirer Erin Miller | Galion Inquirer Erin Miller | Galion Inquirer Erin Miller | Galion Inquirer Erin Miller | Galion Inquirer Erin Miller | Galion Inquirer Erin Miller | Galion Inquirer Erin Miller | Galion Inquirer Erin Miller | Galion Inquirer Erin Miller | Galion Inquirer Erin Miller | Galion Inquirer Erin Miller | Galion Inquirer Erin Miller | Galion Inquirer Erin Miller | Galion Inquirer

In Mid-Ohio Athletic Conference play on Friday night, the Galion varsity boys basketball team traveled to Ontario and returned with a 66-53 victory over the Warriors. The Tigers are now 2-2 overall and 2-1 in conference action.