Galion defeated visiting Upper Sandusky on Friday night by a score of 41-6 in varsity football action. The 3-0 Tigers begin MOAC play Friday at home against Clear Fork.