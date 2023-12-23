Sports Girls Basketball Gallery: Galion hosts River Valley Erin Miller - December 23, 2023 0 Erin Miller | Galion Inquirer Erin Miller | Galion Inquirer Erin Miller | Galion Inquirer Erin Miller | Galion Inquirer Erin Miller | Galion Inquirer Erin Miller | Galion Inquirer Erin Miller | Galion Inquirer Erin Miller | Galion Inquirer Erin Miller | Galion Inquirer Erin Miller | Galion Inquirer Erin Miller | Galion Inquirer In Mid-Ohio Athletic Conference play on Friday night, Galion fell to visiting River Valley by a score of 62-28.