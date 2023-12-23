Girls Basketball Gallery: Galion hosts River Valley

Erin Miller
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Erin Miller | Galion Inquirer

Erin Miller | Galion Inquirer

Erin Miller | Galion Inquirer

Erin Miller | Galion Inquirer

Erin Miller | Galion Inquirer

Erin Miller | Galion Inquirer

Erin Miller | Galion Inquirer

Erin Miller | Galion Inquirer

Erin Miller | Galion Inquirer

Erin Miller | Galion Inquirer

Erin Miller | Galion Inquirer

In Mid-Ohio Athletic Conference play on Friday night, Galion fell to visiting River Valley by a score of 62-28.

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