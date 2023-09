Erin Miller | Galion Inquirer Erin Miller | Galion Inquirer Erin Miller | Galion Inquirer Erin Miller | Galion Inquirer Erin Miller | Galion Inquirer Erin Miller | Galion Inquirer Erin Miller | Galion Inquirer Erin Miller | Galion Inquirer Erin Miller | Galion Inquirer Erin Miller | Galion Inquirer Erin Miller | Galion Inquirer

The Galion varsity boys golf team hit the links Tuesday in a match against Marion Harding at Valley View Golf Course in Galion.