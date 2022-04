NEW WASHINGTON — Colonel Crawford traveled to Buckeye Central and picked up a 5-3 win. Despite the early day rain showers, the two teams were able to get seven innings of baseball in.

https://www.galioninquirer.com/wp-content/uploads/sites/38/2022/04/web1_DSC03841.jpg https://www.galioninquirer.com/wp-content/uploads/sites/38/2022/04/web1_DSC03840.jpg https://www.galioninquirer.com/wp-content/uploads/sites/38/2022/04/web1_DSC03850.jpg https://www.galioninquirer.com/wp-content/uploads/sites/38/2022/04/web1_DSC03851.jpg https://www.galioninquirer.com/wp-content/uploads/sites/38/2022/04/web1_DSC03830.jpg https://www.galioninquirer.com/wp-content/uploads/sites/38/2022/04/web1_DSC03832.jpg https://www.galioninquirer.com/wp-content/uploads/sites/38/2022/04/web1_DSC03822.jpg https://www.galioninquirer.com/wp-content/uploads/sites/38/2022/04/web1_DSC03826.jpg https://www.galioninquirer.com/wp-content/uploads/sites/38/2022/04/web1_DSC03838.jpg https://www.galioninquirer.com/wp-content/uploads/sites/38/2022/04/web1_DSC03839.jpg https://www.galioninquirer.com/wp-content/uploads/sites/38/2022/04/web1_DSC03842.jpg https://www.galioninquirer.com/wp-content/uploads/sites/38/2022/04/web1_DSC03843.jpg https://www.galioninquirer.com/wp-content/uploads/sites/38/2022/04/web1_DSC03844.jpg https://www.galioninquirer.com/wp-content/uploads/sites/38/2022/04/web1_DSC03845.jpg https://www.galioninquirer.com/wp-content/uploads/sites/38/2022/04/web1_DSC03847.jpg https://www.galioninquirer.com/wp-content/uploads/sites/38/2022/04/web1_DSC03834.jpg https://www.galioninquirer.com/wp-content/uploads/sites/38/2022/04/web1_DSC03835.jpg https://www.galioninquirer.com/wp-content/uploads/sites/38/2022/04/web1_DSC03836.jpg https://www.galioninquirer.com/wp-content/uploads/sites/38/2022/04/web1_DSC03813.jpg https://www.galioninquirer.com/wp-content/uploads/sites/38/2022/04/web1_DSC03817.jpg https://www.galioninquirer.com/wp-content/uploads/sites/38/2022/04/web1_DSC03818.jpg https://www.galioninquirer.com/wp-content/uploads/sites/38/2022/04/web1_DSC03820.jpg https://www.galioninquirer.com/wp-content/uploads/sites/38/2022/04/web1_DSC03823.jpg https://www.galioninquirer.com/wp-content/uploads/sites/38/2022/04/web1_DSC03825.jpg https://www.galioninquirer.com/wp-content/uploads/sites/38/2022/04/web1_DSC03827.jpg https://www.galioninquirer.com/wp-content/uploads/sites/38/2022/04/web1_DSC03828.jpg https://www.galioninquirer.com/wp-content/uploads/sites/38/2022/04/web1_DSC03808.jpg https://www.galioninquirer.com/wp-content/uploads/sites/38/2022/04/web1_DSC03810.jpg