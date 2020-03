All-Northwest District girls basktball teams

DIVISION I

First team

Grace VanSlooten, Toledo Notre Dame, 6-2, sophomore, 16.2 points per game; Kacee Baumhower, Sylvania Northview, 5-9, jr., 20.2; Olivia Sims, Toledo Notre Dame, 5-9, jr.; 12.0; Sam Schofield, Whitehouse Anthony Wayne, 5-8, sr., 16.9; Kaylee Brodine, Findlay, 6-0, jr., 14.4; DaShanti Miller, Sandusky, 5-11, jr., 15.3.

Second team

Kylie Griggs, Perrysburg, 5-4, jr., 10.2; Alasia Easley, Toledo Start, 5-10, sr.; 12.2; Cierra Harris, Sylvania Southview, 5-8, sr., 12.5; Nakiya Sigman, Lima Senior, 5-5, sr., 13.8; Marissa Esposito,Sandusky, 5-5, sr., 14.2; Rhegyn Blood, Toledo Whitmer, 5-10, sr.; 9.3.

Third team

Victoria Alexander, Toledo Start, 6-1, sr., 11.3; Olivia Henneman-Dallape, Oregon Clay, 6-1, sr., 12.9; Alysia Lawson, Toledo Bowsher, 5-7, soph., 15.0; Ray Armstrong, Toledo Notre Dame, 5-7, sr., 10.0; Gabby Whitzel, Toledo St. Ursula, 5-8, jr., 12.0; Chesney Davis, Mansfield Madison, 5-7, jr., 10.9.; Gracie Mitchell, Perrysburg, 6-0, sr.; 9.5.

Player of the Year: Grace Van Slooten, Toledo Notre Dame.

Coach of the Year: Todd Sims, Perrysburg.

Honorable mention: Mia Rose, Holland Springfield; Halle Barnett, Sylvania Southview; Aiyanna String, Toledo Bowsher; Keyaira Burroughs, Toledo Start; Ajohlon Bullock, Lima Senior; Leah Boggs, Mansfield Madison; Brooklyn Baptista, Fremont Ross.

DIVISION II

First team

Casey Santoro, Bellevue, 5-4, sr., 25.4; Olivia Howard, Sandusky Perkins, 5-6, sr.; 19.6; Cassie Crawford, Willard, 5-10, sr., 17.3; Sammi Mikonowicz, Rossford, 5-10, sr., 23.8; Taylor Strock, Napoleon, 5-7, jr.; 12.3; Emma Randall, Shelby, 6-0, sr.; 14.5; Ruby Bolon, Lima Bath, 5-11, jr., 8.3.

Second team

Cory Santoro, Bellevue, 5-5, jr., 20.2; Carly Caywood, St. Marys Memorial, 5-8, sr., 11.0; Shae Pedroza, Napoleon, 5-6, sr., 9.4; Gabby Stover, Lexington, 5-9, sr., 13.3; Chandler Clark, Lima Bath, 5-5, sr., 10.3; Logen Love, Toledo Rogers, 6-0, jr., 16.4; Kate Ellis, Toledo Central Catholic, 5-10, sr., 16.3.

Third team

McKenna Stephens, Willard, 5-9, jr., 14.0; Sydney Zirkle, Wauseon, 5-9, sr., 11.5; Shallyn Miley, Bryan, 5-11, jr., 11.3; Marisa Seiler, Wauseon, 5-9, soph., 12.7; Olivia Baker, Shelby, 5-8, soph., 13.1; Avery Coleman, Lexington, 6-1, jr., 11.3; Makenzie, Wilson, Wapakoneta, 6-0, jr.; 10.8.

Player of the Year: Sammi Mikonowicz, Rossford.

Co-Coaches of the Year: Dan Seiler, Wauseon; Jessica Brokaw, Lexington.

Honorable mention: Kendall Dieringer, St. Marys Memorial; Sophia Eli, Oak Harbor; Caely Ressler, Napoleon; Carlee Smiddy, Defiance; Carleigh Pearson, Ontario; Amira Freeman, Elida; Kelley Baker, Sandusky Perkins; Avery Bing, Sandusky Perkins; Elena Barber, Norwalk; Olivia Ward, Norwalk; Kristen Harrah, Clyde; Marianna Pias, Vermilion; Presley Feltner, Willard; Teanna Greter, Galion; Tammy Aguilera, Defiance; Mckendry Semur, Bryan; JayJahnae Feagin, Mansfield Senior; Akira Johnson, Mansfield Senior; Sophia Niese, Shelby; Haylee Baker, Shelby; Ashten Vavra, Ontario; Kalie Weikle, Clear Fork; Madelyn Renner, Lima Bath; Addisyn Freeman, Elida; Anastacia Morgen, Toledo Rogers; Chloe Crawford, Toledo Central Catholic; Maquaia Hudgins, Toledo Scott.

DIVISION III

First team

Chelsi Giesige, Paulding, 5-8, sr., 17.1; Brooklyn Green, Delta, 5-8, jr., 13.8; Caitlin Elseser, Liberty-Benton, 6-3, sr., 20.4; Kelsey Erford, Ottawa-Glandorf, 5-8, jr., 11.9; Taylor Malson, Castalia Margaretta, 5-6, sr., 17.1; MaKayla Elmore, Bascom Hopewell-Loudon, 6-3, jr., 25.1; Jamie Schmeltz, Pemberville Eastwood, 5-10, sr., 20.7; Kathleen Leeper, Ashland Cresview, 5-8, sr., 13.9.

Second team

Aricka Lutz, Swanton, 5-3, jr., 13.7; Brianna Schimmoeller, Ottawa-Glandorf, 5-6, sr., 10.8; Jayden Moore, Castalia Margaretta, 5-8, sr., 13.1; Allison Teglovic, North Robinson Colonel Crawford, 5-8, jr., 16.0; Kaia Woods, Bascom Hopewell-Loudon, 5-2, jr., 19.9; Brooklyn Thrash, Bloomdale Elmwood, 6-0, soph., 22.7; Brynne Limes, Tontogany Otsego, 5-10, sr., 11.0; Lauren Gilliland, Coldwater, 6-1, sr., 12.0.

Third team

Kylie Sauder, Archbold, 5-6, jr., 11.8; Riley Mealer, Sherwood Fairview, 5-8, sr., 11.4; McKenna Woodruff, Collins Western Reserve, 5-9, sr., 10.6; Jordan Nighswander, Elmore Woodmore, 5-9, sr., 13.6; Hayley St. John, Millbury Lake, 5-10, jr., 15.4; Emma Leis, Spencerville, 5-6, jr., 13.8; Tory Newland, Harrod Allen East, 5-11, sr., 18.2.

Player of the Year: McKayla Elmore, Bascom Hopewell-Loudon.

Coach of the Year: Troy Yant, Ottawa-Glandorf.

Honorable mention: Bekah Bowser, Metamora Evergreen; Sydney Elseser, Liberty-Benton; Aliyah Caporini, Milan Edison; Kaylin Risner, North Robinson Colonel Crawford; Rylee Alspach, Bucyrus Wynford; Aubrey Haas, Pemberville Eastwood; Kenedi Goon, Ashland Crestview; Cassidy Chapa- Liberty Center; Kayla Prigge, Carissa Rosebrook-Patrick Henry; Kenzie Schroeder-Hicksville; Ariel Page-Montpelier; Kiersten Cline-Sherwood Fairview; Abbi Borojevich-Archbold; Averie Lutz-Swanton; Carrigan Vent, Mt. Blanchard Riverale; Mady Parker, Van Buren; Sadie Arend, Carey; Erin Kaufman, Ottawa-Glandorf; Alissa Rhodes, Findlay Liberty-Benton; Elliana Schaefer, Castalia Margaretta; Devyne Eisenhauer, Castalia Margaretta; Lindsay Roberts, Milan Edison; Ava Winnestaffer, Huron; Avery Tubbs, Collins Western Reserve; Caleigh Rister, Bucyrus; Savannah Tobias, Bucyrus Wynford; Olivia Zender, Hopewell-Loudon, Alexa Gabel, Kansas Lakota; Brooke Allen, Elmore Woodmore; Hannah Smoyer, Otsego; Kylie Brinkman, Tontogany Otsego; Mary Leeper, Ashland Crestview; Nelaya Burden, Spencerville; Aly Lindeman, Delphos Jefferson; Randi Wilson, Northwood; Alana Papocchia, Toledo Maumee Valley Country Day.

DIVISION IV

First team

Nicole Knippen, Ottoville, 5-8, Jr., 15.1; Kenzie King, Columbus Grove, 5-6, So., 13.2; Rosie Williams, Lima Central Catholic, 5-11, Sr., 16.7; Ivy Wolf, Minster, 5-8, Jr., 19.1; Claire Sinn, Haviland Wayne Trace, 5-7, Sr., 16.6; Taylor Ratliff, New Washington Buckeye Central, 5-6, Jr., 11.8; Jessica Bowerman, Attica Seneca East, 5-9, Jr., 14.3; Jessie Grover, Lucas, 5-8, Sr., 16.5; Madison Royal-Davis, Toledo Christian, 5-10, Jr., 27.3.

Second team

Malorie Schroeder, 5-8, Jr., 14.7; Danielle Smith, Norwalk St. Paul, 5-8, Jr., 13.5; Janae Hoying, Minster, 5-9, Jr., 10.2; Val Muhlenkamp, Ft. Recovrty 6-0, Sr., 10.0; Madison Cordonnier, New Bremen, 5-10, Jr., 12.9; Heidi Rethman, Maria Stein Marion Local, 5-7, Jr., 12.1; Claire Radabaugh, Edon, 5-5, Sr., 10.0; Ally Cape, Edgerton, 5-6, Sr., 15.6; Claudia Pifher, New Washington Buckeye Central, 5-8, So., 15.1.

Third team

Lexi Gregory, Convoy Crestview, 5-8, Sr., 14.3; Natalie Koenig, Miller City, 5-8, Jr., 17.4; Lindsay Dodds, Arlington, 5-7, Sr., 12.0; Emma Biller, Value, 5-11, Sr., 12.6; Ellie Gabel, New Knoxville, 5-6, So., 5-6, So., 10.8; Addy Vaughn, St. Henry, 6-0, Sr., 12.9; Trista Fruchey, Gorham Fayette, 5-11, Jr., 15.0; Lauryn Tadda, Crestline, 5-5, Sr., 12.8; Brooklyn Gillig, New Riegel, 5-9, Sr., 13.1; Paige Arnold, Lucas, 5-7, Sr., 12.0; Sydney Cavanaugh, Mansfield St. Peter’s, 5-10, Sr., 15.1; Abbie Westmeyer, Toledo Ottawa Hills, 5-9, Jr., 13.1.

Player of the Year: Madison Royal-Davis, Toledo Christian.

Co-Coach of the Year: Holly Gann, Fort Recovery; Bethany Dejarnett, Haviland Wayne Trace.

Honorable mention: Kylie Sheets, Arlington; Olivia Miehls, McComb; Grace Hagemyer, North Baltimore; Liz Scheckelhoff, Leipsic; Lacie Fenstermaker, Pandora-Gilboa; Caity Cramer, Arcadia; Leah Lee, North Baltimore; Ally Burton, Greenwich South Central; Ellery McKee, Greenwich South Central; Kiaya Thierry, New London; Camille Endsley, Norwalk St. Paul; Megan Hammersmith, Norwalk St. Paul; Allie Weilnau, Sandusky St. Mary; Braylee Wise, Monroeville; Camryn Hedrick, Monroeville; Alli Vaughn, Fort Recovery; Kierra Wendel, Fort Recovery; Sam Hoelscher, Maria Stein Marion Local; Kaylee Freund, New Bremen; Morgan Leffel, New Knoxville; Gabrielle Stober, Rockford Parkway; Raena Willett-Holgate; Taylor Addington-Defiance Ayersville; Madison Brown-Pioneer North Central; Courtney Stewart-Stryker; Miriam Sinn-Haviland Wayne Trace; Ally Green, New Washington Buckeye Central; Hannah Delong, Crestline; Frannie Webb, Calvert; Alexis Hicks, Attica Seneca East, Aubrey Bouillon, New Riegel; Maddie Schumacher, Tiffin Calvert; Kara Davidson, Old Fort; Kara Davidson, Old Fort; Jordan Reineck, Old Fort. Kayla Hignite, Lucas; Shelby Grover, Lucas; Elle Schmitz, Mansfield Christian; Bri Keib, Mansfield Christian; Angel Schneider, Columbus Grove; Laykin Garmatter, Bluffton; Libby Schaadt, Bluffton; Bailey Gregory, Convoy Crestview; Abby Gladwell, Columbus Grove; Tia Barfield, Perry; Jen Jordan, Ridgemont; Catelyn Etter, Continental; Grace Klausing, Kalida; McKayla Maag, Kalida; Abi Lammers, Miller City; Melanie Koenig, Delphos St. John’s; Olivia Stolly (Lima Central Catholic), Catherine Byrne, Toledo Ottawa Hills; Sam Turner, Oregon Cardinal Stritch; Tristan Reineck, Fremont St. Joseph Central Catholic; Jamie Grover, Lucas; Cat Jones, Toledo Christian; Paige Gaynier, Delphos St. John’s; Kristen Luersman, Fort Jennings; Zoe Chisholm, Cory-Rawson; Maddie Grappy, Dola Hardin-Northern; Reagan Pratt, Arcadia; Karina Near, Sandusky St. Mary Central Catholic; Megan Jurosic, New Knoxville; Alyssa Buschur, St. Henry; Karysn Brumett, Antwerp; Lexi Evak, New Washington Buckeye Central.