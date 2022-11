Pioneer celebrates Honor Roll and All A’s (4.0)

SHELBY – Pioneer Career and Technology Center is proud to announce 349 of our students are on Honor Roll (3.5 GPA or higher) or All A’s GPA 4.0 (or higher). We would like to congratulate the following students for their academic achievement for the first quarter.

Seniors – 4.0 GPA (or higher)

Morgan Adkins, Brenden Ady, Maxwell Aichholz, Ciara Appleman, Nathan Barber, Katelyn Bauerdick, Leah Blay, Elisha Burson, Thomas Clark, Michael Cline, Kali Darling, Alaina Davis, Liliana Drago, Kadence Fairchild, Emma Fields, Mackenzie Flick, Leah Francis, Alexandra Galeano, Cole Gremling, Zachary Hamman, Ava Heimlich, Kailey Horsley, Daniel Iceman, Jazmine Jaeckin, Xena Janeczek, Olivia Justice, Faith Kalb, Matthew Kaylor, Makenzie Klimkewicz, Kaylan Lamb, Kaleigh Leadbetter, Wesley Madison, Avery Mateo, Grace Miller, Selene Miller, Harley Mosley, Riley Neer, Alexis Parr, Jansen Potts, Kaleen Pratt, Silus Rettig, Rodney Rike, Kourtney Rinehart, Ella Ritter, Belicia Salas, Andrew Smollen, Kylynn Snider, Audrey Spearman, Emily Stewart, Alexandria Stollings, Harley Thomas, McKenna VanDyke, Eden Wheatcraft, Abigail Williams, Jacob Williams, Autumn Wilson, Jordynn Alfrey, Camden Broadhead, Jason Dills, JNetta Mitchem, Makayla Register, Mason Simmons

Juniors – 4.0 GPA (or higher)

Aleah Anderson, Hugo Andrade, Dyonna Ball, Madelyn Barker, Michael Barnhill, Ivy Bistline, Hunter Bloomfield, Brice Browning, Amari Caddell, Diondre Cantey, Emily Cantrell, Wesley Cleveland, Raven Cline, Maya Collene, Keaton Cooper, Eleanor Cotter, Hattie Crabtree, Oakley Davies, Brooke Dawson, Makayla Dickson, Tyler Duckworth, Mia Felder, James Fetzer, Kate Fetzer, Mia Fidler, Ryleigh Fulton, Nevaeh Gallagher, Alivia Gallaway, Helesha Haycook, Teahana Holland, Braylon Hollister, Autumn Holmes, Hagen Kelso, Natalie Kline, Zachary Krupa, Conner Lamb, Lydia Mcchristy, Julianna McCoy, Mackenzie Melvin, Willa Morris, Michael Mosley, Hanna Orta, Azrielle Page, Chelsea Phillips, Andrea Reed, Lorelei Reed, Molly Reiderman, Hannah Reiman, Alana Reitler, Bane Rhea, Ellie Rinehart, Calista Robbins, Carter Roth, Olivia Rush, Manuel Sparks, James Spitzer, Bradon Stidam, Dylan Sweitzer, Chloe Vesterman, Elleciyanna Webb, Ava Williams, Allison Wright, Richard YE

Seniors – Honor Roll – 3.5 GPA (or higher)

Cari Adkins, Isabel Alt, Kennedy Ankney, Evan Bachelder, Quinn Backensto, Bryce Baker, Nathaniel Barre, Joshua Bauer, Kadence Beach, Zachary Berry, Kenadee Bivens, Kylee Bloomfield, Shellie Bourne, Owen Bowman, Aidan Boyce, Brenna Brickley, Brennan Briggs, Miles Brown, Kole Bryan, Mason Buchanan, Joshua Burtscher, Tracy Carroll, Kayli Combs, Paige Cottrell, Marysol Cuevas, Nicole Cyrus, Bryson Davis, Weston Delaney, Libby Diaz, Collin Dingus, Emma-Rose Dollisch, Roy Vincent Domalaon, Savannah Dye, Marley Earhart, Kennedy Ernst, Blake Felty, Bladen Fetzer, Huck Finnegan, Ian Finnegan, Autumn Fox, Kevin Franklin, Trenton Frazier, Dakota Frisch, Kegan Fry, Madisyn Fry, Bryant Gamble, William Gates, Samual Gerster, Kamryn Gill, Kaden Gilland, Quenten Grace, Arizona Gramley, Trenton Gregory, Joseph Griefenstine, Jarrett Griffith, Grace Gustafson, Nathanael Hadberg, Mariah Hamm, Wesley Hammond, Rylan Hefner, Mikayla Heimberger, David Hendrickson, Bayge Horner, Brailey Horner, Katlyn Hotz, Ashley Huber, Halee Hunt, Anna Jones, Brady Keaton, Logan Kegley, Emaleigh Keller, Aleeah Kelley, Hunter Kincade, Arron Knapp, Shelby Knipp, Jackson Kurtzman, Derekah Lawrence, Ella Lehman, Christian Linn, Jessica Lopez-Mazariegos, Luke Martin, Damon Mauk, Shelton Miller, Colin Milligan, Camryn Montgomery, Steven Moore, Melanie Morales, Brianna Morgan, Emily Morgan, Miranda Mounts, Reagan Mundy, Gage Musselman, Kennedy Mutchler, Tobias Nasipak, Kobie Naufzinger, Brooklyn O’Brien, Briana Osborn, Jayden Oswald, Donovan Owens, Dylan Page, Robert Penrod, Emily Perez, Riley Peterman, Owen Philpot, Madelyn Piper, Sebastien Prince, Austin Raby, Ellexia Ratcliff, Hyden Rittenberry, Keila Roblero, Ellayna Rothhaar, Preston Rumery, Taylor Sampsel, Brenna Schartiger, Maelyn Shaarda, Kaitlynne Siders, Dillon Smith, Naomi Smith, Olivia Smith, Jayden Spurlock, Mason Stacy, Makayla Stephens, Alivia Stevens, James Stewart, Donald Stone, Maleigha Strickler, Katalina Symsick, Corbin Toms, Caiden Treadway, Chloe Trine, Aiden Turner, Destiny Tuttle, Dante Van Fleet, Cooper VanArsdalen, Yuliana Velasquez, Emily Wallace, Benjamin Webb, Olivia Whetstone, Dakota Wicker, Dylan Wiese, Connor Wiggins, Alexis Wilson, Taylor Winkle, Rodney Zellner, Josiah Dotson, Summer Mulvane

Juniors – Honor Roll – 3.5 GPA (or higher)

Lacey Almendinger, Morgan Amert, Madison Ames, Faith Amesquita, Kyerstin Ammons, Jaidyn Amore, Bryer Arms, Annalee Barrows, Connor Baxter, Savannah Bechtler, Alexander Benarth, Aden Biederman, Monroe Bolen, Kam’ron Bond, Liveah Brady, Nolan Branham, Carson Bricker, Isaac Brinley, Dylan Britt, Kdee Brooks, Reid Bryan, Grayson Burgess, Shayla Burton, Kira Bush, Gavin Cains, Riley Campo, Emily Carney, Malachi Carpenter, Lusey Cass, Taniya Chism, Isabella Christman, Rayna Clayton, Ashtin Clevenger, Russell Cole, David Cooperrider, Marcus Corwin, Katherine Cowgill, Jerzie Cox, Elijah Cress, Jaylen Curry, Haley Damron, Malachai Dawdy, Derex Dean, Lincoln DeGray, Mason Diaz, Liberty Dick, Tyler Dickerson, Sophia Durbin, Kortney Eaton, Lillian Ebner, Chandler Elchert, Kerrigen Ellenberger, Trinity Eshelman, Cole Fairchild, Abryonna Fannin, Hunter Farrell, Timothy Faulkner, Xander Fauser, Dylan Floyd, Coy Fredritz, Emily Frey, Angelena Gerrell, Levi Graham, Arizona Graszl, Aiden Green, Ava Griesbach, Aleah Griffeth, Cody Griffin, Alexander Griffith, Isaac Gruber, Rachel Grunkemeyer, Saige Guegold, Jerome Hall, Natalie Hamons, Hayden Handshoe, Jaden Hedrick, Grant Heinle, Landon Henry, Garrett Hensel, Maddox Hickman, Lucas Hieber, Victoria Hiler, Bronson Hill,, Sara Hoffer, Daniel Hout, Hannah Howell, Mason Hunt, Samantha Hunt, Chloe Hursh, Devada Huvler, Graysen Jackson, Isabella Jeffrey, Erica Jones, Matthew Jones, Gabriel Kamann, Amelia Karcher, Malachi Keefe, Mallory Keefe, Zachary Keever, Brayden Kehl, Raina Kelly, Kiley Kershner, Mya Kirst, Matthew Kline, Cohen Krupa, River Kurtz, Brendan Kurzen, Jonathan Lamb, Maggie Lantz, Lillian Lehman, Christopher Leone, Kameron Lewis, Erin Lindsey, Nathan Loll, Tyler Magers, Anthony Mallory, Tyler Mason, Jared Massie, Davryn Matthews, Charles May, Samantha McCumbers, Alexis McCune, Landen McDaniel, Meagan Meadows, Christopher Miller, Izaiayah Miller, Robert Miller, Amaris Mills, Megan Mills, Noah Montgomery, Cayden Moore, Emma Moore, Jacob Mullins, Adalyn Muncy, Ava Myers, Bethany Olvera, Lily Patrick, Dylan Pittenger, Nicholas Pohlabel, Audrey Pontikos, Joshua Porter, Masyn Rager, Kristia Ramsey, Connor Rice, Raymond Riddlebaugh, Destiny Robinson, Anderson Roll, Karla Romero-Alvarez, Hunter Sager, Shawn Schmidt, Addison Sexton, Ashlin Shade, Keaton Sharp, Landon Sherwood, Niyah Shipman, Zachary Shultz, Garet Sipe, Kennedi Sipes, Kalen Skidmore, Brode Smith, Rachael Sparks, Malachi Spoerr, Trenton Steinhilber, Trinity Stickney, Chase Stoffer, Zoey Strom, Jasmine Stutzman, Brooklyn Swain, Kylee Swank, Emma Swanson, Jillian Symsick, Tianna Tackett, Wilson Tallman, Alyssa Tammer, Haley Tanner, Autumn Taylor, Cynthia Thomas, Heavenleigh Thomas, Kamron Thompson, Gavin Tolar, Marisa Traxler, Bailey Tridico, Trinity Tuttle, Gavin Tyrrell, Adrian Volk, Yumalayla Ward, Xander Warner, Ashton Warren, Nathaniel Weaver, Kamon Webb, Kyleigh Weiser, Christopher West, Addyson Whitesel, Donald Williams, Sheyenne Williamson, Jamie Wilson, Kayden Wilson, Van Winchester, Samuel Wise, Gavin Woodard, Emerson Young, Keynen ZachmanSkyler Zeger

Pioneer Career and Technology Center has been providing quality career-technical education to high school juniors and seniors for 50 years. We serve over 1,100 students representing over 35 Career Tech Programs and 14 partner schools and offer adult education programs. Visit our website at www.PioneerCTC.edu.

https://www.galioninquirer.com/wp-content/uploads/sites/38/2022/11/web1_Honor-Roll.jpg