Buckeye Central’s Claudia Pifher & Taylor Ratliff, Northmor’s Lexi Wenger voted Division IV All-Ohio

2021 Division IV Girls Basketball All-Ohio Teams

Player of the Year: Emma Hess, Xenia Legacy Christian

Coach of the Year: Jerry Close, Waterford

First Team

Tory Hendershot, Shadyside, 5-7, sr., 15.7; Jacey Justice, Peebles, 5-8, sr., 32.1; Ava Hassel, Portsmouth Notre Dame, 5-5, sr., 20.8; Bella Kline, Sugar Grove Berne Union, 5-11, sr., 13.6; Molly Howard, McDonald, 5-9, sr., 20; Riley Stopp, Willoughby Cornerstone Christian Academy, 5-11, sr., 16.8; Morgan Hunt, Tri Village, 5-10. so., 19.9; Emma Hess, Xenia Legacy Christian, 6-0, sr., 18.6; Madison Royal-Davis, Toledo Christian, 5-10, sr., 25.2; Ivy Wolf, Minster, 5-10, sr., 20.3.

Second Team

Ashleigh Wheeler, Sarahsville Shenandoah, 5-4, sr., 12.1; Bri Claxon, South Webster, 5-9, jr., 25.7; Harlei Antritt, Newark Catholic, 6-0, sr., 16; Danielle Vuletich, Berlin Center Western Reserve, 6-1, sr., 24; Grace Vermilya, Loudonville, 5-11, sr., 20.1; Hannah Mang, Lake Center Christian, 5-8, sr., 21.1; Tai Roberts, Willoughby Andrews Osborne Academy, 5-6, jr., 21.2; Anna Swisshelm, Felicity-Franklin, 5-10, so., 22.8; Kenzie Hoelscher, Fort Loramie, 6-0, sr., 13.8; Claudia Pifher, New Washington Buckeye Central, 5-8, jr., 19.2.

Third Team

Cayton Secrest, Caldwell, 5-6, sr., 16.3; Baylee Wach, Shadyside, 5-7, sr., 15.2; Cara Taylor, Waterford, 5-3, jr., 14.2; Sophia Kline, Berne Union, 6-1, so., 11; Chloe Chard-Pelloquin, Newark Catholic, 6-3, sr., 14; Allyson Ross, Columbia Station Columbia, 5-7, sr., 15.3; Rylee Sagester, Tri Village, 5-6, so., 17.4; Austy Miller, Bradford, 5-4, jr., 17.8; Nicole Knippen, Ottoville, 5-7, sr., 16.4; Paige Gaynier, Delphos St. John’s, 5-6, sr., 21.5.

Special Mention

Briana Orsborne, Glouster Trimble, 5-9, jr., 15; Bella Whaley, Ironton St. Joseph, 5-9, jr., 15.4; Olivia Smith, Bainbridge Paint Valley, 5-6, jr., 12.5; Abby Cochenour, Beaver Eastern, 5-7, jr., 19.8; Kasey Kimbler, Franklin Furnace Green, 5-7, jr., 18.0; Corri Vermilya, Loudonville, 5-9, fr., 15.6; Ella Lunsford, Dalton, 5-8, so., 13.1; Bella Kline, East Canton, 5-10, sr., 15.0; Kalista Friday, Woodsfield Monroe Central, 5-5, jr., 18.5; Jenna Carlisle, Zanesville Bishop Rosecrans, 5-10, jr., 17; Katie Zatta, Steubenville Catholic Central, 5-6, jr., 18.8; Brooklynn Hess, Danville, 5-11, jr., 15.5; Katie Neuhart, Delaware Christian, 5-9, jr., 21.0; Lexi Wenger, Northmor, 5-9, jr., 13.9; Kamryn Jordan, Cincinnati Country Day, 5-5, sr., 14.1; Kara McFadden, Fairport Harbor Fairport Harding, 5-2, so., 21.7; Aislyn Hurst, Willoughby Cornerstone Christian Academy, 5-8, sr., 14.8; Julia Harris, Cuyahoga Heights, 5-7, sr., 9.1; Giselle Johnson, Willoughby Andrews Osborne Academy, 5-11, jr., 14.9; Malorie Schroeder, McComb, 5-8, sr., 13.0; Camille Endsley, Norwalk St. Paul, 5-6, sr., 14.3; Katrina Stoller, Haviland Wayne Trace, 5-8, sr., 13.7; Jessica Bowerman, Attica Seneca East, 5-9, sr., 14.4; Kenzie King, Columbus Grove, 5-7, jr., 12.4; Brooke Allen, Elmore Woodmore, 6-1, sr., 21.8; Taylor Ratliff, New Washington Buckeye Central, 5-6, sr., 12; Shelby Grover, Lucas, 5-9, so., 20.0; Macie Miller, Old Fort, 5-4, fr., 17.4; Danielle Smith, Norwalk St. Paul, 5-8, sr., 12.1; Kenzie Schroeder, Hicksville, 6-0, so., 17.9.

Honorable Mention

Mya Leach, Sarahsville Shenandoah, 5-8, fr., 14.2; Emily Siedel, Bowerston Conotton Valley, 5-4, sr., 14.5; Maddie Powers, Malvern, 5-8, so., 16.0; Sophia Knight, Tuscarawas Central Catholic, 5-8, sr., 12.9; Kelsey Harlan, Hannibal River, 5-6, fr., 12.4; Kara Ramsey, New Matamoras Frontier, 5-6, so., 10.0; Makenna Phillips, Beallsville, 5-11, sr., 11.0; Curstin Giffin, Belpre, 5-9, sr., 14.0; Mackenzie Suprano, Waterford, 5-6, jr., 15.9; Jayne Six, Glouster Trimble, 6-2, jr., 15.3; Desiree Simpson, Symmes Valley, 5-9, fr., 13.6; Brooke Kennedy, Manchester, 6-0, sr., 16.9; Lilly Gray, Peebles, 5-10, sr., 12.0; Kame Sweeney, Franklin Furnace Green, 5-10, sr., 12.0; Claire Dettwiller, Portsmouth Notre Dame, 6-0, sr., 8.4; Emily Blevins, Berne Union, 5-7, sr., 9.0; Ellie Bruce, Fisher Catholic, 6-1, fr., 7.7; Paige Gavin, Fisher Catholic, 5-6, sr., 6.5; Jenna Grabans, Fairfield Christian, 5-6, fr., 12.0; Alexanderia Majers, East Knox, 5-5, jr., 11.3; Brynn Peddicord, Newark Catholic, 5-7, sr., 8.0; Ella Proper, Danville, 5-7, fr., 12.8; Azyiah Williams, Ripley-Union-Lewis-Huntington, 5-5, sr., 24.3; Dana Rose Fort Loramie, 6-1, sr., 11.3; Kathleen Ahner, Xenia Legacy Christian, 5-8, sr., 15.2; Angie Smith, Yellow Springs, 5-6, jr., 22.9; Mallory Mullen, Springfield Catholic Central, 6-0, jr., 14.3; Sabrina Delbello, Cincinnati Country Day, 5-7, sr., 13; Grace Forrest, Mechanicsburg, 5-6, sr., 20.3; Elise Champagne, Columbia Station Columbia, 5-7, fr., 10.0; Haley Domen Middlefield Cardinal, 5-1, jr., 16.0; Alex Rosson, Willoughby Cornerstone Christian Academy, 5-5, jr., 8.8; Lati Fleming, Ashtabula St. John, 5-7, sr., 12.0; Averey Lavinder, Columbia Stadion Columbia, 5-9, Sr., 9.7; Olivia Eldridge, Fairport Harbor Fairport Harding, 5-10, Jr., 10.3; Tess Denning, Dalton, 6-1, sr., 11.9; Shalen Guilliams, Loudonville, 5-8, jr., 15.0; Zahra Cunningham, Windham, 5-9, jr., 15.0; Emma Whaley, Sebring McKinley, 5-5, sr., 19.0, Marissa Ventura, Maplewood, 5-5, jr, 16.2; Belle Zirzow, Bristol, 5-9, jr., 19.8; Sophia Costantino, McDonald, 5-7, sr., 15.5; Janae Hoying, Minster, 5-8, sr., 12.0; Elle Schmitz, Mansfield Christian, 5-7, sr., 17.9; Madison Brown, Pioneer North Central, 5-5, jr., 14.9; Aubrey Bouillon, New Riegel, 5-5, jr., 13.8; Abi Lammers, Miller City, 5-6, jr., 15.8; Sammy Hoelscher, Maria Stein Marion Local, 5-9, jr., 12.4; Alli Vaughn, Fort Recovery, 5-10, sr., 11.4; Morgan Leffel, New Knoxville, 5-7, sr., 13.1.