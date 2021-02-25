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Girls basketball: All-Mid Ohio Athletic Conference selections 2020-2021


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First Team

Bekah Conrad – Clear Fork

Ariyah Douglas – Marion Harding

Carleigh Pearson – Ontario

Hannah Logan – River Valley

Sofia Niese – Shelby

Olivia Baker – Shelby

Second Team

Natalee Perkins – Galion

Nicole Flock – Marion Harding

Justice Steiment-Ross – Marion Harding

Kyla Columber – Pleasant

Brooklin Mosher – River Valley

Haylee Baker – Shelby

Honorable Mention

Morgan Galco – Clear Fork

Lexi Rush – Galion

Taylor Iden – Marion Harding

Macy Mangan – Ontario

Avery Mattix – Pleasant

Emma Roseberry – River Valley

Audi Albert – Shelby

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