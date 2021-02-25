Girls basketball: All-Mid Ohio Athletic Conference selections 2020-2021

First Team
Bekah Conrad – Clear Fork
Ariyah Douglas – Marion Harding
Carleigh Pearson – Ontario
Hannah Logan – River Valley
Sofia Niese – Shelby
Olivia Baker – Shelby
Second Team
Natalee Perkins – Galion
Nicole Flock – Marion Harding
Justice Steiment-Ross – Marion Harding
Kyla Columber – Pleasant
Brooklin Mosher – River Valley
Haylee Baker – Shelby
Honorable Mention
Morgan Galco – Clear Fork
Lexi Rush – Galion
Taylor Iden – Marion Harding
Macy Mangan – Ontario
Avery Mattix – Pleasant
Emma Roseberry – River Valley
Audi Albert – Shelby