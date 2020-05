Galion High School recognizes spring sports participants

Boys Track Awards: Isaiah Alsip, Ben Altstadt, Evan Barker, Jorden Borders, Caleb Branstetter, Matthias Breinich, Cannon Butler, Kiddren Clark, Cameron Click, Carter Dominy, Hanif Donaldson, Brayden Eckels, Kyle Foust, Wilson Frankhouse, Holden Gabriel, Justin Guthridge, Wyatt Hollis, Braeden Horn, Corban Justice, Hayden Kaple, Kalib King, Kellen Kiser, Caleb Macmichael, Caleb Martin, William Mills, Trevor O’Brien, Jaxon Oswald, Rece Payne, Roshod Phelps, Gage Vanderkooi, Caden Roberts, Christian Robinette, Santos Romero, Simon Shawk, Braxton Tate, Zach Slone, Andy Sparks, Jonathan Strickler, Carson Teynor, Trevor Wall, Tyler Wall, Sam Wegesin, Jacob Williams, Clayton Yost, Colten Yost; Tiger Pride awardwinners: Ben Altstadt, Evan Barker, Colten Yost, Kalib King, Braxton Tate, Trevor O’Brien, Isaiah Alsip, Roshod Phelps, Wyatt Hollis, William Mills.

Girls Track Awards: Kaitlin Bailey, Emma Butterfield, Jasmine Clingman, Samantha Comer, Brooklyn Cosey, Anna Court, Hannah Daniels, Grace Everly, Dani Felder, Alyssa Franks, Brooklyn Gates, Reagan Ivy, Taylor Keeran, Brooke Kelly, Regin Kuehlman, Ella Lehman, Dezi Lester, Jaci Lugo, Kirsten Webber, Madison McCane, Ady Monk, Carlie Myers, Kerrigan Myers, Allison Nichols, Brooklyn O’Brien, Tessalyn Parker, Natalee Perkins, Kayln Pigg, Kierra Pigg, Ava Smith, Hannah Snyder, Ally Staats, Claire Tate, Zaynah Tate, Tabitha Van Deusen, Missy Vonhoupe, Nicole Thomas, Keely Knight. Tiger Pride awardwinners: Hannah Snyder, Grace Everly, Kalyn Pigg, Jaci Lugo, Nicole Thomas, Brooklyn Cosey, Anna Court, Kerrigan Myers, Taylor Keeran.

‪‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬Softball Awards: Dakota Barnes, Jeri-Ka Cassady, Phynix Cole, Nevaeh Clark, Larissa Franks, Madison Harmon, Lydia McCabe, Emily McDonald, Kylie McKee, Ellexia Ratcliff, Kaitlyn Schieber, Kylynn Snider, Nicole Thomas, Madyson Tinch, Izzie Willacker, Adriana Zeger. Tiger Pride Awards: Madison Harmon, Nicole Thomas, Nevaeh Clark, Kaitlyn Schieber.

Baseball Awards: Samuel Albert, Christian Cleveland, Braxton Diosi, Tyler Fraizer, Wilson Frankhouse, CJ Ganshorn, Braylen Hart, Carter Keinath, Spencer Keller, Blake Kimberlin, Bryce Kimberlin, Justin Lester, Troy Manring, Donahvin Martin, Hudson Miller, Derek Prosser, Ethen Seybert, Brice Sherman, Carter Smith, Daltin Sparks, Jackson Staton, Owen Stewart. Caleb Strack, Ryan Sutton, Brody Symsick, Evan Watkins, Kenny Wright. Tiger Pride Award: Caleb Strack

Boys Tennis Awards: Alec Dicus, Chris Amick, Alan Evans, John Evans, Adam Geiger, Matthew Gimbel, Zach Grimes, Jamie Hollis, Caden Jutz, Jaxon Oehler, Jack Wright, Nathan Barre, Julia Conner. Tiger Pride Award: Alan Evans, Alec Dicus.

File photo | Galion Inquirer Galion High School honored its spring sports athletes this week, who never really got going as restrictions having to do with the COVID-19 pandemic cancelled the season before most started playing real games. Among those honors are 2020 graduate Kerrigan Myers who never got to defend her 2019 state track championship in the 100-meter hurdles.