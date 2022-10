GALION- Oktoberfest took over Uptowne Galion last weekend where there was an abundance of activities going on including live music, contests, rides and food trucks for all to enjoy. The band called ‘100 Proof’ put on a show for those in attendance over the weekend.

