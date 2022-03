Colonel Crawford High School hosted the first annual Mike Cauley Cardboard Boat Regatta Wednesday—the first, because though there have been events in the past, this was the first dedicated to Mike Cauley. Participating were students from Bucyrus, Crestline, Galion, Lucas and Ontario.

See our news story to see results and learn more.

https://www.galioninquirer.com/wp-content/uploads/sites/38/2022/03/web1_DSC_0481.jpg https://www.galioninquirer.com/wp-content/uploads/sites/38/2022/03/web1_DSC_0482.jpg https://www.galioninquirer.com/wp-content/uploads/sites/38/2022/03/web1_DSC_0483.jpg https://www.galioninquirer.com/wp-content/uploads/sites/38/2022/03/web1_DSC_0484.jpg https://www.galioninquirer.com/wp-content/uploads/sites/38/2022/03/web1_DSC_0488.jpg https://www.galioninquirer.com/wp-content/uploads/sites/38/2022/03/web1_DSC_0463.jpg https://www.galioninquirer.com/wp-content/uploads/sites/38/2022/03/web1_DSC_0464.jpg https://www.galioninquirer.com/wp-content/uploads/sites/38/2022/03/web1_DSC_0465.jpg https://www.galioninquirer.com/wp-content/uploads/sites/38/2022/03/web1_DSC_0467.jpg https://www.galioninquirer.com/wp-content/uploads/sites/38/2022/03/web1_DSC_0468.jpg https://www.galioninquirer.com/wp-content/uploads/sites/38/2022/03/web1_DSC_0469.jpg https://www.galioninquirer.com/wp-content/uploads/sites/38/2022/03/web1_DSC_0470.jpg https://www.galioninquirer.com/wp-content/uploads/sites/38/2022/03/web1_DSC_0472.jpg https://www.galioninquirer.com/wp-content/uploads/sites/38/2022/03/web1_DSC_0473.jpg https://www.galioninquirer.com/wp-content/uploads/sites/38/2022/03/web1_DSC_0474.jpg https://www.galioninquirer.com/wp-content/uploads/sites/38/2022/03/web1_DSC_0475.jpg https://www.galioninquirer.com/wp-content/uploads/sites/38/2022/03/web1_DSC_0476.jpg https://www.galioninquirer.com/wp-content/uploads/sites/38/2022/03/web1_DSC_0477.jpg https://www.galioninquirer.com/wp-content/uploads/sites/38/2022/03/web1_DSC_0479.jpg https://www.galioninquirer.com/wp-content/uploads/sites/38/2022/03/web1_DSC_0480.jpg https://www.galioninquirer.com/wp-content/uploads/sites/38/2022/03/web1_IMG-8768-1.jpg