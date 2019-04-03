Clear Fork honor rolls

All A’S
EIGHTH GRADE — Patience Chrastina, Cael Clark, Kylee Helinski, Shayla Mack, Brooklyn Mitchell, Halen Sansom, Brooklyn Walker, Brooklynn Worner, Lillian Wortman, Corbin Wynkoop
SEVENTH GRADE — Zain Brown, Christina Carroll, Zoe Daniels, Lincoln Dill, Beau Dornbirer,, Baylee Fowler, Madeline Hansen, Annika Labaki, Emma McCoy, Gracie Palmer, Ky Pamer, Abigail Sauder, Andrea Swainhart, Kayleigh Walker, Katelen Wimer, Avary Wine, Savanna Wolfgang
SIXTH GRADE — Addison Blakley, Noel Cline, Jay Jackson, Carter King, Bailey McKee, Madison Merendino, Leah Mortimer, Regan Pore, Reina Rehberg, Mason Sansom, Lola Stillion, Lorelai Stufft, Christian Walker
Honor Roll
EIGHTH GRADE — Blaze Chapman, Sawyer Epperson, Sarah Hahn, Allyson Hoffer, Zachery Hotz, Elizabeth Langer, Chloe Lewis, Charles Penney, Jordan Pfeifer, Lillian Pfleiderer, Madelyn Shields, Elaina Shutt, Kirsten Sidle, Victor Skoog, Jaxon Swank, Kimberly Wilson
SEVENTH GRADE — Heather Atherton, Hayden Bateson, Bethany Bowman, Chloe Brinkerhoff, Carter Coile, Jordan Coole, Emma Dormaier, Benjamin Eyster, Cooper George, William Hamilton, Kiley Howell, Abigail Kern, Abigail Kitzmiller, Mikka Knapik, Jada Lamp, Ava Langer, Rachel Lefever, Allison Montgomery, Emilee Morrison, Kadynce Muntain, Macy Ousley, Brianna Patterson, Evan Picchioni, Hayden Roberts, Taya Shultz, Kasey Swank, Kylee Swank, Brayden Thornton, Grace Weikle, Linzy Weyhmeller
SIXTH GRADE — Chandler Ball, Bryce Bauckman, April Berry, Melodie Blubaugh, Merista Brown, Bronson Frost, Addison Hillard, Sienna Johnson, Kaden Keck, Kylie Lorentz, Madison Osborne, Madison Oswalt, Mackenzie Palmer, Lauren Perry, John Proto, Alexis Rodriguez, Baylie Salkovick, Kaybria Sims, Layla Soliday, Dawson Staley, Jacob Stewart, William Stewart, Haylee Swank, Hayden Wilson
Merit Roll
EIGHTH GRADE — Ryder Aldridge, Josiah Bailey, Payton Bailey, Claire Blubaugh, Marissa Bradley, Kaitlin Conrad, Peter Cook, Lyvia Davis, Luke Drockton, Zoey Duffey, Kyla Feeman, Savannah Gasser, Gracie Knell, Emily Mansfield, Audrey Mason, Josie Moore, Charles Myer, Hannah Nutter, Aiden Perry, Frederick Proto, Luke Raudebaugh, Kaden Riddle, Reagan Roby, Desarae Salkovick, Madeline Stallard, Cooper Tedrow, Caroline Tilton, Kaden Wilson, Keegan Wilson, Lexi Wisenbarger, Adrian Wuertz
SEVENTH GRADE — David Adkins, Reagan Aldridge, Renee Anders, Evan Basye, Kylie Belcher, Alexandria Carroll, Christian Carver, Timothy Conkling, Brooke Dawson, Jackson Dudley, Brady Emerson, Kilian Finnegan, Nevaeh Frederick, Erica Gillis, Emilee Greene, Victoria Haas, Grant Hayden, Alton Jeffries, Walker Kirkpatrick, Kessin Lang, Marissa Lawhun, Nate Lind, Christopher Mazzola, Kieren McClenathan, Austin McCune, Sydney Mortimer, Tina Murphy, Sophia Perry, Gage Sansom, Tyler Sellers, Luke Sparks, Isabella Swiatek, Trinity Weekley, Stetson Wendling, Kendall Windsor
SIXTH GRADE — Melissa Barkman, Liam Beer, Jayden Bowman, Emily Brown, Brooks Craw, Venessa Eicher, Charlee Feeman, Dalton Ferenbaugh, Evan Hager, Corbin Hall, Garett Hotz, Grant Keep, Trevor Kinnamon, Brooklynn Lutzmann, Jaden Lyon, Hunter Martin, Landin McKay, Emily Montgomery, Chloe Mowry, Nicholas Osborne, Trinity Oyster, Jonah Reed, Peyton Salisbury, Leann Shade, Maddie Smith, Xavier Smith, Jasmine Spayde, Anna Taylor, Tanner Thorne, Wyatt Tollison, Emery Volz, Claire Wallis, Lillian Weikle