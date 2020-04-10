Northmor Elementary School honor rolls

Northmor Elementary School
GOLDEN KNIGHT AWARD (ALL 4’S)
Kindergarten: Mia Alvarado, McKinley Card, Haleigh Cavanaugh, Kamry Chapman, Hadley Cooper, Kinsli Coots, Cecilia Cortez, Cora Cox, Makayla Creasap, Braelee Dodrill, Dakota Frank, Braylen Fry, Evelyn Gunsalus, Harper Hill, Elyse Hinton, Aryana Jeffery, Isabella Jones, Ellina Keller, Rielyn Lease, James McCabe, Kaleb Meadows, Luke Neumann, Charleigh Payne, Cassidy Perkins, Avery Peterson, Easton Risher, Dean Sterrett, Benjamin Taylor, Henry Thomas, Kevin Waters, Wren Wenell, Beau Zeger.
First: Celia Cramer, Nolan Eickholt, Morgan Howe, Amelia Rowalt, Karson Teynor.
Second: Reece Beck, Savannah Chapman, Brady Cooper, Landon Frank, Emery Gompf, Taylor Long, Emma McCoy, Aiden Moyer, Isaac Neumann, Brianna Phillips, Colton Randolph, Isabelle Ruhl, Abigail Smith, Bryn Sterrett, Hayden Sullivan, Ava Telford, Kendall Thomas, Braelyn Tolle, Kellan Walters, Konnor Winand, Cleo Young.
Third: Whitney Baker, Madalyn Bechtler, Madden Binnix, Maleah Blevins, Zariah Blevins, Carly Bragg, Alyssa Brown, Ellie Brown, Janey Creswell, Jack Dean, Finn Fesler, Paisley Fulk, Brody Gray, Reagan Long, Tessa Miley, Dream Mills, Kathryn Naylor, Olivia Perdue, Taylor Pickering, Jason Risher, Dean Sautter, Josie Smith, Madelynn Smith, Katherine Snider, Aleigha Thacker, Lily Thomas, Leighanna Waters, Owen Wilcox, Jackson Wright.
SILVER KNIGHT AWARD (ALL 3’S AND 4’S)
Kindergarten: Lane Albert, Dakota Ash, Ryder Beck, Anastasia Bowen, Beckhem Bowie, Danni Cadle, Sophia Carter, Natalie Church-Linstedt, Karsyn Church, Braelynn Davis, Ethan Dye, Caleb Francisco, Samantha Hazlewood, Brock Hill, Micah Jordan, Nichols Kanagy, Piper Kohls, Kamden Lenhart, Nickolas Lewis-Reynolds, Brian Moaney, Makenna Murphy, Michael Pasquale III, Chase Pickering, Rylee Ratcliff, Kassidy Saylor, Raylon Shirley, Isabelle Sumner, Bryson Swank, Arabelle Thompson, Bentley Walker.
First: Sam Baldinger, Brayden Belcher, Carlee Blankenship, Vidia Carns-Darr, Cian Cavanaugh, Gwen Clark, Eli Cramer, Finn Cramer, Sophia Davis, Jacob Diehl, Elly Fields, Sophia Flynn, Dallas Frank, Madison Garverick, Chase Good, Kerrstin Hanes, Preston Keddie, Cami Kightlinger, Emmie Kightlinger, Tristin Kohls, Landyn Lasser, Lillian Litteral, Maggie May, Alexis McClain, Macie McClain, Kylee Meadows, Marlee Miller, Sutton Miller, Brionna Nakoff, Sarah Osborn, Cayden Patterson, Tyler Postle, Madilynn Poteet, Payton Qualls, Kenny Queen, Vanessa Radel, Sadie Remy, Alana Rice, Bryce Roberson, Kenady Ruth, Harrison Saylor, Aniston Sexton, Lorelai Sly, Kannon Street, Riley-Ann Thacker, Skylar Thompson, Finn Wray, Carter Wright.
Second: Brooklynn Black, Frank Boner, Kaydence Buhler, Adelynn Burgess, Alivea Campbell, Elizabeth Card, Benjamin Desmarais, Maximus Eickemeyer, Atley Hootman- Harlow, Quinton Leavens, Jacob Martin, Briston McCombs, Payton McCoy, Corbin McRill, Natalie Mitchell, Danika Obert, Owen Olmstead, Faith Orewiler, Tate Pollard, Isaiah Poteet, Payton Prince, Ryder Ratcliff, Faith Strahm, Deagon Ullom, Brooklynn VanValkengurg, Ashtyn Welch.
Third: Brylenn Bartolomea, Greyson Benner, Josiah Blevins, Makayla Boyle, Shealynn Clark, Jacob Coudriet, Megan Escue, Bacilio Gaddis, Liam Howe, Zoey LaRue, Dalton Lewis, Ava Lyons, Allison McGlothlin, Cash Meadows, Jaycie Mullins, Kiegon Neal, Addilynn Padgett, Addin Perry, Case Queen, Kendra Randolph, Sean Rentz, Matthew Ruhl, Steven Schiefer, Bobby Singh, Belladonna Threadgill, Zaden Troche, Josh Tuttle, Maddilynn Van Way, Bryce Wellman, Sebastian White.
ALL HONORS-(ALL A’S AND 3’S AND 4’S)
Fourth: Laynae Carter, Brady Chapman, Jaxon Clark, Riley Cooper, Juliet Cramer, Olivia Hill, Hollie Mattix, Evan McCoy, Nash Ponko, Sawyer Roose, Isabella Smith, Aubrie Welch, Emerie Ziegelhofer.
Fifth: Anna Armrose, Mary Dean, Ethan Hinton, Abiail Hinty, Saleen Miller.
Sixth: Brooksten Beck, Annabelle Booher, Ryann Brinkman, Owen Cass, Kyran Hile, Kate Lehman, Dylan Normant, Cami Workman.
HONOR ROLL (A’S AND B’S AND 3’S AND 4’S)
Fourth: Ella Albert, Hannah Ambrose, Kali Amens, Brendan Barber, Brody Beck, Peter Boronka, Brad Bowlin, Aaliyah Boyd, Gabby Brinkman, Destiny Castle, Natori Clevenger, Lillyan Davis, Leah Drago, Gavin Fiest, Karissa Jackson, Tristin Keddie, Austin Krabill, Delaney Landin, David Neumann, Brennan Payne, Brodie Phillips, Kaylee Prince, Sydni Setser, Hailey Stuff, Alex Threadgill, Lynnlee Weaver, Reagan Welch, Isabella White, Kayla Young.
Fifth: Sarah Ambrose, Jaxon Bechtler, Chloe Cooper, Eathon Criss, Bryson Garris, Ava Gaytan, Fletcher Gompf, Kirsten Honaker, Sophia Jacobs, Max Keller, Kasey Kincaid, Olivia Levering, Tanner Miley, Macie Miller, Vinton Naylor, Karter Payne, Elizabeth Ruhl, Nalia Sackman, Haylee Walker, Ava Walters, Kallie Wright, Brady Yaussy.
Sixth: Sarah Abrams, JD Albert, Bryson Baker, Mariah Belt, Luke Benner, Lyla Bishop, Trevor Black, Evan Bowersmith, Brady Carr, Shelby Cooper, Dane Creswell, Eli Fissell, Kendal Fulk, Jackson Keller, Kyle Knight, Dalton Maffett, Ally Olmstead, Maziah Sellers, Nevaeh Stockdale.
MERIT ROLL (ALL A’S AND B’S W/ 1 C AND 3’S AND 4’S)
Fourth: Kylie Baldwin, Michelle Harris, Gavin Lease, Presley Lilly, Andrew Martin, Lane May, Nolan Miller, Jaylynn Patterson, Kaylee Pope, Jackson Welch.
Fifth: Maddie Abrams, Brevyn Baker, Collin Beck, Gage Bowersmith, Ben Burgess, Mackenzie Card, Delaney Carver, Natalee Eichorn, Aubrey Keirns, Kristie Miller, Elijah Neumann, Natalie Peterson, Katy Repp, Claire Tackett, Johnna Tolley, Macie Witherell.
Sixth: Ethan Amens, Ava Arnett, Billy Bowlin, Trevor Brubaker, Evelyn Cadle, Veronica Grace, Caleb Jones, Jennifer Morris, Kyle Pope, Kelcie Smith, Aria Wright, Jillian Zeger.