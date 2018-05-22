Severe Thunderstorm Watch through 9 p.m.

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED A SEVERE THUNDERSTORM WATCH, IN EFFECT UNTIL 9 PM EDT THIS EVENING CRAWFORD, RICHLAND, MORROW AND 20 OTHER COUNTIES IN NORTH CENTRAL OHIO, INCLUDING: ASHLAND HURON KNOX LORAIN MARION IN NORTHEAST OHIO;ASHTABULA CUYAHOGA GEAUGA HOLMES LAKE MAHONING MEDINA PORTAGE STARK SUMMIT TRUMBULL WAYNE IN NORTHWEST OHIO; HANCOCK SENECA WYANDOT IN PENNSYLVANIA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN NORTHWEST PENNSYLVANIA CRAWFORD THIS INCLUDES THE CITIES OF AKRON, ASHLAND, ASHTABULA, BUCYRUS, CANTON, CHARDON, CLEVELAND, FINDLAY, LORAIN, MANSFIELD, MARION, MEADVILLE, MEDINA, MENTOR, MILLERSBURG, MOUNT GILEAD, MOUNT VERNON, NORWALK, RAVENNA, TIFFIN, UPPER SANDUSKY, WARREN, WOOSTER, AND YOUNGSTOWN.
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